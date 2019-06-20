Başakşehir, Vedat'la Skrtel'i istiyor

Süper Lig'de son yıllarda şampiyonluk yarışında 3 büyüklere kafa tutan Başakşehir, bu kez gözünü transfere dikti. Turuncu-lacivertliler Vedat Muriç ve Skrtel'i rakiplerinin elinden kapmak için atağa kalktı.

VEDAT VE SKRTEL'İ ALIN

Abdullah Avcı'nın yerine göreve gelen Okan Buruk, takımın hedef küçültmediğini ve yine şampiyonluğa oynayacak kadro kuracaklarını dile getirdi. Buruk, aynı zamanda Devler Ligi'ne de kalmak istediklerini aktardı.

Bu doğrultuda çalışan 45 yaşındaki teknik adam, kadronun Vedat Muriç ve Skrtel'le güçlendirilmesini istedi.

Fenerbahçe ve Galatasaray'ın teklif yaptığı Vedat için çok istekli olan Buruk, Adebayor'un boşluğunu bu transferle doldurmayı amaçlıyor. 3 İstanbul takımının yarıştığı Vedat transferinde son teklifin 3 milyon euro olduğu belirtiliyor.

Rizespor'dan öğrencisi olan Vedat'la görüşen deneyimli hoca, Kosovalı golcüyü ikna etmeye çalışıyor.

Başakşehir'in listesindeki bir diğer isim ise Skrtel. Fenerbahçe ile sözleşmesi sona eren Slovak stopere teklif yapıldı ve beklemeye geçildi. Savunmanın önemine dikkat çeken Okan Buruk, stoper bölgesinde Epureanu-Skrtel ikilisini kullanmayı düşünüyor.

Fenerbahçe ile pazarlık halinde olan Skrtel'e 2 yıllık kontrat öneren turuncu-lacivertli takım, transferde bir adım öne geçti.