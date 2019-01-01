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Başakşehir Visca için 15 milyon euro talep etti

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, Visca'nın peşine düştü. Başakşehir'ın kapısını çalan sarı-lacivertliler, İstanbul ekibinin 15 milyon euro istemesi üzerine şimdilik geri adım attı.

Başakşehir Visca için 15 milyon euro talep etti
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Süper Lig'in ilk yarısını 17. sırada tamamlayan Fenerbahçe, ikinci yarıda çıkışa geçmek için kadrosunu güçlendirmek istiyor.

Sarı-lacivertli yönetim, teknik direktör Ersun Yanal'ın isteği üzerine ilk olarak Başakşehirli Visca'nın peşine düştü.

FENERBAHÇE GERİ ADIM ATTI

Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ ile Ali Koç'un bir görüşme gerçekleştirdiği, İstanbul ekibinin Visca için 15 milyon euro talep ettiği öğrenildi.

Bu parayı çok bulan Koç'un şimdilik geri adım attığı belirtildi. İkilinin ilerleyen günlerde bir kez daha buluşması bekleniyor.

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