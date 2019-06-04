Başakşehir Visca'nın fiyatını belirledi

Takımın başına Abdullah Avcı'yı getiren Beşiktaş'ta transfer çalışmaları hız kazandı.

Avcı'nın Başakşehir'den öğrencisi olan Edin Visca'nın transfer edilmesini istediği öğrenilirken, Borsa-Hersekli futbolcunun fiyatı siyah-beyazlı yönetimi zora soktu.

ORMAN FİYATI DÜŞÜRMEYE ÇALIŞACAK

Başakşehir'in 29 yaşındaki futbolcu için 8 milyon euro (52 milyon TL) istediği belirtildi.

Başkan Fikret Orman'ın ilerleyen günlerde Visca için bir kez daha Başakşehir'in kapısını çalacağı ve fiyatı düşürmek için Göksel Gümüşdağ ile pazarlık masasına oturacağı ifade edildi.