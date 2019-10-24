Başakşehir Wolfsberger'i devirdi

UEFA Avrupa Ligi J Grubu'nda temsilcimiz Başakşehir ile Avusturya ekibi Wolfsberger karşı karşıya geldi.
Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan mücadelede kazanan 1-0'lık skorla temsilcimiz oldu.
Başakşehir'e galibiyeti getiren golü 78. dakikada İrfan Can Kahveci kaydetti.
Bu galibiyetin ardından Medipol Başakşehir puanını 4'e yükseltti. Wolfsberger de 4 puanda kaldı.
UEFA Avrupa Ligi J Grubu'nda bir sonraki hafta Medipol Başakşehir, Wolfsberger ile Avusturya'da karşılaşacak. Mücadele 7 Kasım Perşembe günü oynanacak.
İRFAN CAN'DAN SELAMI ÇAKTI
Mücadelenin 78. dakikasında milli futbolcumuz İrfan Can Kahveci, turuncu-lacivertlileri 1-0 öne geçiren golü kaydettikten sonra Barış Pınarı Harekatı'ndaki Mehmetçiklere destek amacıyla asker selamı verdi.