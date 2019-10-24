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Başakşehir Wolfsberger'i devirdi

UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Başakşehir, Wolfsberger'i 1-0 yendi. Turuncu-lacivertliler, bu sezon Avrupa kupalarında grup aşamasında galibiyet alan ilk Türk takımı oldu.

| Haber Merkezi
Başakşehir Wolfsberger'i devirdi
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UEFA Avrupa Ligi J Grubu'nda temsilcimiz Başakşehir ile Avusturya ekibi Wolfsberger karşı karşıya geldi.

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan mücadelede kazanan 1-0'lık skorla temsilcimiz oldu.

Başakşehir'e galibiyeti getiren golü 78. dakikada İrfan Can Kahveci kaydetti.

Bu galibiyetin ardından Medipol Başakşehir puanını 4'e yükseltti. Wolfsberger de 4 puanda kaldı.

UEFA Avrupa Ligi J Grubu'nda bir sonraki hafta Medipol Başakşehir, Wolfsberger ile Avusturya'da karşılaşacak. Mücadele 7 Kasım Perşembe günü oynanacak.

İRFAN CAN'DAN SELAMI ÇAKTI

Mücadelenin 78. dakikasında milli futbolcumuz İrfan Can Kahveci, turuncu-lacivertlileri 1-0 öne geçiren golü kaydettikten sonra Barış Pınarı Harekatı'ndaki Mehmetçiklere destek amacıyla asker selamı verdi.


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