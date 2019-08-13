Başakşehir yoluna UEFA'da devam edecek

Geçtiğimiz sezonun ikincisi Başakşehir, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda Yunanistan ekibi Başakşehir'e elenerek turnuvaya veda etti ve yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek.

Spor Toto Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray ise, bu sezon da Şampiyonlar Ligi'ne doğrudan katılarak 7 milyon euro civarında bir ayak bastı parası alacaktı. Sarı kırmızılar yine Şampiyonlar Ligi'nin ülkemiz adına yayın gelirlerinin tek sahibi oldu.

GALATASARAY KASAYI ŞİMDİDEN DOLDURDU

Şampiyonlar Ligi gruplarında alınan her beraberlik için 1,5 milyon euro, her galibiyet için ise 2,7 milyon euro performans ödemesi yapılıyor.

Galatasaray gruptaki başarısına göre büyük bir gelirin sahibi olabilir. Öte yandan gruptan çıkan takımlar da 10 milyon euro tur primi alıyor. Çeyrek ve yarı finallere gidildikçe 10-12 milyon euroluk yeni primler de takımların kasasına giriyor.





