Başakşehir zorlanmadan son 16'da

Ziraat Türkiye Kupası 5. tur ilk maçını deplasmanda 1-0 kazanan Başakşehir, rövanşta Hekimoğlu Trabzon'u ağırladı.
Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan karşılaşmadan 2-0 galip ayrılan ev sahibi ekip kupada adını son 16 turuna yazdırmayı başardı.
GOLLER DEMBA BA VE MUHAMMET'TEN
Ev sahibi ekibin gollerini 54. dakikada Demba Ba ve 88. dakikada penaltıdan Muhammet Arslantaş kaydetti.
Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turu kura çekimi 20 Aralık Cuma günü saat 12:00'de gerçekleştirilecek.
Son 16 turunda ilk maçlar 14, 15 ve 16 Ocak 2020, rövanş maçları ise 21, 22 ve 23 Ocak 2020 tarihlerinde oynanacak.