Başakşehir zoru başarmak için sahada

3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda saat 21.00'de başlayacak karşılaşmayı İskoçya Futbol Federasyonundan hakem John Beaton yönetecek.

Maç, TRT 1'den naklen yayınlanacak. C Grubu'nda 5. maçlar sonunda, Medipol Başakşehir 5 puanla 3. sırada yer alırken, 10 puanla lider durumda bulunan Braga ise bu karşılaşma öncesinde gruptan çıkmayı garantiledi.

TUR İHTİMALİ

Gruptaki son maçında Ludogorets'i deplasmanda mağlup ederek bir üst tura çıkma şansını son haftaya taşıyan Başakşehir'in sahasında Braga'yı yenmekten başka şansı yok.

Turuncu-lacivertli ekibe gruptan çıkma adına yalnızca Braga'yı mağlup etmesi de yeterli olmayacak. Grupta iddiası kalmayan Alman ekibi Hoffenheim'ın da sahasında, 8 puanla 2. sırada yer alan Ludogorets'i yenmesi şart. Başakşehir ve Hoffenheim maçlarını kazanması durumunda, puanını 8'e yükseltecek turuncu-lacivertliler, ikili averajda üstün olduğu Ludogorets'in önünde ikinci sıraya yükselerek gruptan çıkmayı başaracak.