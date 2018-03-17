Başakşehir'de Arda, Beşiktaş'ta Pepe iyileşti

Süper Lig'in 26. haftasında, Fenerbahçe-Galatasaray maçı kadar öneme sahip bir başka mücadele daha oynanacak.

İKİ TAKIMDA DA ÖNEMLİ İSİMLER İYİLEŞTİ

Ligde 50 puana sahip iki takımdan Başakşehir, sahasında Beşiktaş'ı konuk edecek. Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin olduğu haftada karşı karşıya gelen iki ekipten kazanan takım şampiyonluk yolunda avantaj yakalayacak.

Zorlu mücadele öncesi geçtiğimiz haftalarda sakatlıkları bulunan ve takımlarını yalnız bırakan, Pepe, Arda Turan ve Adebayor formalarına kavuşuyor.

Beşiktaş'ta Fenerbahçe ile oynanan kupa mücadelesinde ayak parmağı kırılan Pepe, Bayern Münih maçı öncesi takımla çalışmalara başlamıştı.



Bayern Münih'e karşı tedbir amaçlı oynatılmayan Pepe'nin özel kramponla Başakşehir'e karşı oynaması bekleniyor. Öte yandan kasığındaki sakatlık nedeniyle Bayern maçında oynatılmayan Dusko Tosic de antrenmanalara katıldı.





ARDA VE ADEBAYOR OYNAYACAK DURUMDA

Sakatlıkları sebebiyle Alanya deplasmanına götürülmeyen Adebayor ve Arda Turan, Beşiktaş'a karşı oynayacak duruma geldi.





Son iki haftada kadroya giremeyen Arda Turan’ın sakatlığını tam olarak atlattığı ve idmanlarda takımla çalışmalara başladığı bildirildi. Artan ağrılarından ötürü son dakika kararı olarak İstanbul'da kalan Adebayor'un da iyileştiği gelen haberler arasında.

Teknik direktör Abdullah Avcı’nın görev vermesi halinde iki oyuncu da Beşiktaş karşısında forma giyebilecek.

