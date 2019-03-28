Başakşehir'de Arda Turan için tedbir

Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında 7 Nisan Pazar günü Atiker Konyaspor'u ağırlayacak Medipol Başakşehir, hazırlıklarını sürdürdü.
3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın yanındaki sahada, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde bir bölümü basın mensuplarına açık gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.
Kalecilerin ayrı çalıştığı idman istasyon ve pas çalışmalarıyla devam etti. Antrenmana, milli takımlarda bulunan oyuncuların yanı sıra sakatlıkları bulunan Alexandru Epureanu ve İrfan Can Kahveci katılmadı. Arda Turan ise tedbir amaçlı dinlendirildi.