Başakşehir'de Arda Turan için tedbir

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Galatasaray'da Cengiz yönetimi için ibra kararı

1 Gökhan Töre Galatasaray'a gitmek istiyor Beşiktaş'ta kadro dışı bırakılan Gökhan Töre, Galatasaray'da oynamak istiyor. 27 yaşındaki futbolcunun görüşmelere başlaması için menajerine talimat verdiği öğrenildi.

2 Tolga Zengin futbolu bırakıyor Beşiktaş'ta kadro dışı kalan tecrübeli kaleci Tolga Zengin'in sezon sonunda futbolcu bırakma kararı alacağı öğrenildi.

3 Burak Elmas: Ebru Köksal'ı başkan yapalım Bir dönem Mustafa Cengiz yönetiminde yer alan, Faruk Süren'in damadı Burak Elmas, başkan adayı olarak Ebru Köksal'ı işaret etti.

4 Ersun Yanal'ın hedefi 5'incilik Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, bu sezonki hedefini belirledi. Yanal'ın, "8'de 8 yaparsak Avrupa kupalarına katılma şansını yakayabiliriz" dediği öğrenildi.

5 Fatih Terim: İki kupayı da kazanacağız Öğrencileriyle bir toplantı yapan Fatih Terim, 8'de 8 yapmaları durumunda mutlu sona ulaşacaklarını söyledi. Terim ayrıca Türkiye Kupası'nın da kazanılmasını istedi.

6 Manchester United Solskjaer'in sözleşmesini uzattı Manchester United yönetimi, performansından memnun kaldığı Solskjaer ile 3 yıllık yeni sözleşme imzaladı.

7 Comolli'nin önerdiği 4 futbolcu Sezon başında yaptırdığı transferlerle hayal kırıklığı yaratan Comolli, milli arada takip ettiği 4 futbolcunun alınması için yönetime rapor verdi.

8 Neustadter, Skrtel ve Şener'in anlaştığı takımlar Fenerbahçe'de savunma hattı tamamen değişiyor. Neustadter'in Başakşehir'e, Skrtel'in Parma'ya, Şener'in ise G.Saray'a transfer olması bekleniyor.

9 Beşiktaş'ta hedef Abdullah Avcı Uzun süredir teknik direktör arayışı içinde olan siyah-beyazlı yönetimin, Abdullah Avcı'yı takımın başına getirmeyi planladığı öğrenildi.