Başakşehir'de Arda UEFA kadrosuna alınmadı

Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda Medipol Başakşehir İngiltere'den Burnley ile karşılaşacak.
Temsilcilerimizin, bu turu geçmesi halinde Play-Off'ta karşılaşacakları muhtemel rakipler belli oldu.
Başakşehir, Burnley'i elemesi halinde Olympiakos (Yunanistan) - Luzern (İsviçre) eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.
ARDA TURAN AVRUPA KADROSUNDA YOK
Başakşehir'in yakın zamanda kadrosuna kattığı Arda Turan, kulübün Avrupa kadrosunda yer almadı.
İstanbul ekibinin kadrosu şu şekilde:
Volkan Babacan
Mert Günok
Faruk Çakır
Gael Clichy
Alexandru Epureanu
Aurelien Chedjou
Manuel da Costa
Uğur Uçar
Junior Caicara
Joseph Attamah
Emre Belözoğlu
Edin Visca
Eljero Elia
İrfan Can Kahveci
Soner Aydoğdu
Mahmut Tekdemir
Milos Jojic
Kerim Frei
Gökhan İnler
Riad Bajic
Emmanuel Adebayor
Stefano Napoleoni
Mevlüt Erdinç