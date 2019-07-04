Başakşehir'de Azubuike ile anlaştı

4,603 kez izlendi

21,069 kez izlendi

Ozan'ın Milan'ı reddetmesi İtalya'da dalga konusu oldu

5,148 kez izlendi

TJK TV sunucusu Esen Gök ilk kez at yarışını sundu

14,833 kez izlendi

13,231 kez izlendi

19,115 kez izlendi

Jimmy Durmaz ve Şener Özbayraklı resmen Galatasaray'da

9,158 kez izlendi

9,095 kez izlendi

Fenerbahçe: 3 Temmuz bir kumpastır

5,941 kez izlendi

Şener: İlk kez Şampiyonlar Ligi'nde oynayacağım

8,019 kez izlendi

1 Dorukhan'dan güldüren Dimitra Vamvakousi yorumu Hakkında çıkan aşk dedikodularına Twitter hesabından cevap veren Dorukhan, "İsmini ilk kez duydum. Türk olsa belki" dedi.

2 Kolarov Roma'yı ikna etmeye çalışıyor Fenerbahçe ile her konuda anlaşan Kolarov, Roma yönetimiyle masaya oturdu. Sırp futbolcunun alacaklarına karşılık bonservisini istediği öğrenildi.

3 Dursun Özbek parasını istiyor G.Saray Başkanı Mustafa Cengiz, Dursun Özbek ile bir görüşme gerçekleştirdi. Cengiz, "13.6 milyon euroluk borcu yapılandıralım" şeklinde bir teklifte bulundu.

4 Buffon resmen Juventus'ta Juventus'un efsane kalecisi Buffon, 41 yaşında eski kulübüne geri döndü. Tecrübeli eldiven, sağlık kontrolünden geçtikten sonnra resmi sözleşmeye imza attı.

5 Başakşehir'de hedef Eto'o Başakşehir, daha önce Türkiye'de Antalyaspor ve Konyaspor formaları da giyen 39 yaşındaki golcü Samuel Eto'o'yu transfer etmeye hazırlanıyor.

6 Beşiktaşlı Mirin Akhisarspor forması giydi Beşiktaş'ta beklentileri karşılayamayan Fransız stoper Mirin'in Akhisarspor forması giymesi esprileri de beraberinde getirdi.

7 Fenerbahçe yeni sezonu açtı Son olarak Max Kruse'yi kadrosuna katan Fenerbahçe, Topuk Yaylası Tesisleri'nde yeni sezonun ilk antrenmanını gerçekleştirdi.

8 Max Kruse: Fenerbahçe çok büyük kulüp dediler Fenerbahçe'nin yeni transferi Max Kruse, sarı-lacivertli kulübe övgüler yağdırdı. Golcü futbolcu, "Hedef 4. yıldızı takmak" dedi.

9 Peru Şili'yi geçerek finale kaldı Arjantin'i eleyen Brezilya'nın finaldeki rakibi Peru oldu.