Başakşehir'de Clichy yine yok

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Anthony Joshua ve Jarrel Miller arasında gerginlik yaşandı

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1 Portekiz basını: Polis hakemi zor kurtardı Portekiz'in A Bola gazetesi, Benfica-G.Saray maçının ardından soyunma odası koridorlarında tartışma yaşandığını yazdı.

2 Beşiktaş ve F.Bahçe'de ilk 11'ler netleşiyor Pazartesi günü Beşiktaş'la deplasmanda karşılaşacak olan Fenerbahçe'de maça çıkacak ilk 11 hemen hemen netleşmiş durumda. Ev sahibi ekipte ise Kagawa belirsizliği var.

3 Diagne yine imajını değiştirdi Galatasaray'a transfer olduktan sonra saç stilini değiştiren Diagne, bir kez daha imaj değişikliğine gitti.

4 Şenol Güneş ve Ersun Yanal'ın derbi yorumu Derbi öncesi öğrencileriyle bir toplantı yapan Şenol Güneş, "Rakiple dalaşıp yine tuzağa düşmeyin" uyarısında bulundu. Yanal ise Zenit yenilgisini derbi zaferiyle unutturmaları gerektiğini söyledi.

5 Miha Zajc: En çok parayı Fenerbahçe verdi Fenerbahçe'nin yeni transferi Miha Zajc, neden sarı-lacivertli kulübü tercih ettiğini anlattı.

6 Trabzonspor, Göztepe'yi deplasmanda yendi Trabzonspor, Süper Lig'in 23. haftasında genç futbolcuları Yusuf Yazıcı ve Abdülkadir Parmak'ın yıldızlaştığı maçta Göztepe'yi 3-1 mağlup etti ve 2 hafta sonra galibiyet buldu.

7 12 Dev Adam kazanmaya devam ediyor Daha önce katılmayı Dünya Kupası'na katılmayı garantileyen A Milli Erkek Takımımız, Avrupa Elemeleri 2. Tur I Grubu'nda Slovenya ile karşılaştı.

8 Galtier, Mehmet Zeki Çelik'ten çok memnun İstanbulspor'dan Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lille'e transfer olan Mehmet Zeki Çelik, futbolunu geliştirmeye devam ediyor. Milli futbolcuya hocası Christophe Galtier övgü dolu sözler sarf etti.

9 Gomis gol sevinciyle top toplayıcı çocuğu korkuttu Al-Hilal'in deplasmanda Al-Ittihad'i 2-0 yendiği maçta takımının ilk golüne imza atan Bafetimbi Gomis'in klasik gol sevinci top toplayıcı çocuğu korkuttu.