Başakşehir'de Da Costa Galatasaray maçında yok

PFDK, Medipol Başakşehir'in Adana Demirspor ile oynadığı maçta rakip takım sporcusuna yönelik şiddetli harekette bulunan Manuel da Costa'ya 3 maçtan men cezası verdi.

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu da 60 gün hak mahrumiyeti cezası aldı.

PFDK'dan yapılan açıklama şu şekilde:

"TRABZONSPOR A.Ş.'nin, 06.12.2018 tarihinde kulüp resmi internet sitesinde sportmenliğe aykırı açıklamada bulunulmasından dolayı takdiren 100.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, TRABZONSPOR A.Ş. başkanı AHMET ALİ AĞAOĞLU'nun, kulüp resmi internet sitesinde sportmenliğe aykırı açıklamada bulunulmasından dolayı takdiren 60 GÜN HAK MAHRUMİYETİ ve 50.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

MEDIPOL BAŞAKŞEHİR FK sporcusu MANUEL MROUAN DA COSTA TRINDADE'nin, 05.12.2018 tarihinde oynanan ADANA DEMİRSPOR-MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK Ziraat Türkiye Kupası müsabakasında, rakip takım sporcusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle takdiren 3 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 13.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, karar verilmiştir."