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Başakşehir'de Elia ameliyat olacak

Başakşehir, Eljero Elia'nın 1 yıl önce omzuna takılan vidadan şikayetinin artması üzerine çıkarılması için ameliyat olacağını açıkladı.

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Başakşehir'de Elia ameliyat olacak

Başakşehir, resmi internet sitesinden sakat oyuncularıyla ilgili açıklama yaptı.

OMZUNDAKİ VİDA ÇIKARILACAK

Elia'nın omzundan ameliyat olacağı açıklanırken, şu ifadelere yer verildi:

"Futbolcumuz Eljero Elia'nın 5 Kasım tarihinde oynanan Malatyaspor karşılaşması sırasında bir çarpışma sonrası başlayan ve giderek artan sağ omzundaki ağrı şikayeti, yapılan konservatif tedaviye beklenen yanıtı vermemiştir. Futbolcumuzun aynı omzundan 1 yıl önce geçirdiği ameliyat sırasında yerleştirilen vidanın, omuz eklemindeki şikayetleri artırdığı düşünülerek, sağlık kurulumuz tarafından omzunda bulunan vidayı çıkarmak üzere ameliyat planlanmıştır."

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