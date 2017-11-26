Başakşehir'de Elia ameliyat olacak

Başakşehir, resmi internet sitesinden sakat oyuncularıyla ilgili açıklama yaptı.

OMZUNDAKİ VİDA ÇIKARILACAK

Elia'nın omzundan ameliyat olacağı açıklanırken, şu ifadelere yer verildi:

"Futbolcumuz Eljero Elia'nın 5 Kasım tarihinde oynanan Malatyaspor karşılaşması sırasında bir çarpışma sonrası başlayan ve giderek artan sağ omzundaki ağrı şikayeti, yapılan konservatif tedaviye beklenen yanıtı vermemiştir. Futbolcumuzun aynı omzundan 1 yıl önce geçirdiği ameliyat sırasında yerleştirilen vidanın, omuz eklemindeki şikayetleri artırdığı düşünülerek, sağlık kurulumuz tarafından omzunda bulunan vidayı çıkarmak üzere ameliyat planlanmıştır."