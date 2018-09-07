Başakşehir'de Emre Belözoğlu'nun doğum günü kutlandı

Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında sahasında oynayacağı Antalyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü.
Turuncu-lacivertlilerin internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, kulüp tesislerinde teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde gerçekleştirilen antrenman öncesinde takım kaptanı Emre Belözoğlu'nun 38. yaş günü kutlandı.
İdmanda, milli takımlarda bulunan Mahmut Tekdemir, Edin Visca, Riad Bajic, Alexandru Epureanu, Emmanuel Adebayor ve Manuel da Costa ile sakatlıkları bulunan Arda Turan, Gael Clichy, Karim Hafez ve Alparslan Erdem yer almadı.
Isınma hareketleriyle başlayan idmanın, dayanıklılık çalışmasıyla devam ettiği aktarıldı. Çalışmanın turnuva maçıyla sona erdiği aktarıldı.