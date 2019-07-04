Başakşehir'de hedef Eto'o

Takımlarımız bu sezon ilginç transferler yapmaya devam ediyor.

Yakında 40 yaşına girecek olan Emre Belözoğlu'nun Fenerbahçe'ye transfer olmasının ardından benzer bir hamle de Başakşehir'den geldi.

Fenerbahçe ve Galatasaray'ın istediği Vedat Muriç transferinde geri çekilen turuncu-lacivertli takımın, daha önce Antalyaspor ve Konyaspor'da da oynayan Samuel Eto'o'yla görüştüğü öğrenildi.

Başakşehir'in kısa süre içerisinde 39 yaşındaki futbolcunun transferini bitirmesi bekleniyor.

50 GOL 15 ASİST

Süper Lig'de toplam 89 maça çıkan Eto'o, 50 gol atıp 15 de asist yapmıştı. Tecrübeli futbolcu, geçen sene Qatar SC takımında top koşturmuştu.