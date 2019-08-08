Başakşehir'de Okan Buruk ve Chedjou, koridorda kart yedi

Medipol Başakşehir, Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme Turu ilk maçında Yunan ekibi Olympiakos ile karşı karşıya geldi.

İstanbul Başakşehir Fatih Terim stadında oynanan karşılaşmada, Olympiakos maçın 53. dakikasında Valbuena’nın asisti, Masouras’ın gölüyle 1-0 öne geçti. Başakşehir 90+2’de penaltı kazandı, ancak Edin Visca penaltıyı gole çeviremedi ve maç 1-0 rakip takımın üstünlüğüyle sona erdi.

BAŞAKŞEHİR ÖNCE SAHADA, SONRA KORİDORDA EKSİLDİ

Karşılaşmanın 80. Dakikasında İrfan Can Kahveci ikinci sarı karttan kırmızı kart görünce takımını 1 kişi eksik bıraktı.

Karşılaşmanın ardından Başakşehir'de teknik direktör Okan Buruk ve Aurelien Chedjou da soyunma odası koridorunda kırmızı kart gördü.

"HAKEM BİZİ YILDIRMAYA ÇALIŞTI"

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısına, Okan Buruk'un yerine yardımcı antrenör İrfan Saraloğlu katıldı.

Saraloğlu, Okan Buruk ve Chedjou'nun maçın ardından soyunma odasına giderken gördükleri kırmızı kartla ilgili olarak şunları söyledi:

"İki güzide kulüp, birbirine yakın ülke ve takımları Şampiyonlar Ligi maçı yapıyor, sahada ellerinden geleni yapıyorlar fakat yönetim anlamında ciddi bir sorun var. Hakemin maalesef maçın son bölümünde ve maçın gidişatında da verdiği kararların çok adil olmadığını düşünüyorum. Hakemin maçın sonunda da yaptığı davranışlar bizim açımızdan maçın önüne geçti. Maçın sonunda hem oyuncumuzu atması hem de hocamızı atması manidar, düşündürücü. Bilmenizde yarar var çünkü soyunma odasında ve koridorda nelerin olduğunu bilmiyorsunuz. Okan hocamız maçın hakemine şunu söylüyor, futbol oynuyoruz, İngilizce olarak 'We are playing football.' Attım seni dedi maçın hakemi. Artı bizim oyuncumuz Chedjou, 'Shame on you, ayıp sana' diyor, seni de attım diyor. Bu hatanın bize yapılmış olması bize ne kadar zarar veriyorsa futbola da bir o kadar zarar veriyor. İnanın Olympiakos takımına aynı davranışta bulunulsa aynı cümleleri sarfedeceğime kesinlikle inanabilirsiniz. Hakemin yıldırma politikası, gösterdiği kartlar oyuncularımızın daha sert oynamasını önledi. Biz 9 faul yaptık 4 sarı kart gördük, bir de kırmızı kart var. Rakip 15 faul yaptı, 1 tane sarı kartı var."