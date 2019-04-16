Başakşehir'den Abdurrahim Albayrak'a dava

Süper Lig'de Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin ardından Galatasaray 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak'ın yaptığı açıklamaların ardından Medipol Başakşehir, suç duyurusunda bulundu.
Medipol Başakşehir'in yaptığı açıklamada şu sözler kullanıldı:
"Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında oynanan Fenerbahçe-Galatasaray maçından sonra G.Saraylı bir yöneticinin kamuoyunun önünde kulübümüz hakkında asılsız iddiaları ve yapmış olduğu VAR açıklamasıyla ilgili kulübümüz, TFF ve Cumhuriyet Başsavcılığına gerekli hukuki başvuruları yapmıştır."