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Başakşehir'den Abdurrahim Albayrak'a dava

Başakşehir, Galatasaray 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak'a yaptığı açıklamalar nedeniyle dava açıldığını açıkladı.

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Başakşehir'den Abdurrahim Albayrak'a dava

Süper Lig'de Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin ardından Galatasaray 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak'ın yaptığı açıklamaların ardından Medipol Başakşehir, suç duyurusunda bulundu.

Medipol Başakşehir'in yaptığı açıklamada şu sözler kullanıldı:

"Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında oynanan Fenerbahçe-Galatasaray maçından sonra G.Saraylı bir yöneticinin kamuoyunun önünde kulübümüz hakkında asılsız iddiaları ve yapmış olduğu VAR açıklamasıyla ilgili kulübümüz, TFF ve Cumhuriyet Başsavcılığına gerekli hukuki başvuruları yapmıştır."

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