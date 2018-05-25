Başakşehir'den Arda'ya para cezası

1 Fenerbahçe Ferreyra'yı transfer ediyor Fenerbahçe yönetimi, Ukrayna Ligi gol kralı Facundo Ferreyra'yı transfer etmek için girişimlere başladı. Bonservisi elinde olan golcü futbolcunun olumlu cevap vermesi bekleniyor.

2 Beşiktaş'ın Talisca planı Beşiktaş yönetimi, Talisca'nın satın alma opsiyonunu kullanarak başka bir kulübe satmayı planlıyor. Siyah-beyazlıların Brezilyalı yıldızın yerine düşündüğü isim ise Shaktarlı Bernard.

3 Emre Mor Galatasaray'a haber yolladı B.Dortmund'un ardından Celta Vigo'da da tutunamayan Emre Mor, kendisini ilk kez A Milli Takım'a davet eden Fatih Terim'le yeniden çalışmak için Galatasaray'a transfer olmak istiyor.

4 Fatih Terim'e yıllık 10 milyon euro Çin'in Dalian Yifang takımı, Fatih Terim'i takımın başına getirmeyi planlıyor. Çinlilerin tecrübeli teknik adama yıllık 10 milyon euro teklif edeceği öğrenildi.

5 Başakşehir, Emre'yle 1 yıl daha uzattı Başakşehir, 37 yaşındaki tecrübeli futbolcu Emre Belözoğlu'nun sözleşmesini 2019'a kadar uzattı.

6 Aziz Yıldırım: Başkan olursam seneye şampiyonuz Aziz Yıldırım, 3 Haziran'da yapılacak seçimlerde yeniden başkan olması durumunda güçlü bir kadroyla Avrupa'da ve Türkiye'de başarılı olacaklarını ifade etti.

7 Abdurrahim Albayrak'tan Dursun Özbek'e: Köşene çekil Galatasaray'da 26 Mayıs Cumartesi günü yapılacak başkanlık seçimi öncesi Abdurrahim Albayrak, eski başkan Dursun Özbek hakkında sert açıklamalar yaptı.

8 Beşiktaş 10 oyuncunun maaşını TL'ye çeviriyor Beşiktaş yönetimi, dövizdeki artıştan dolayı oluşabilecek zararın önüne geçmek için 10 yerli oyuncunun euro üzerinden olan maaşlarını Türk lirasına çevirme kararı aldı.

9 Arda Turan'ın cezasının gerekçeli kararı Tahkim Kurulu, Arda Turan'ın yardımcı hakemi itmesini saldırı olarak değil, fiili müdahale olarak değerlendirdi ve cezasında 6 maç indirime gitti.