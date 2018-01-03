Başakşehir'den Emre Akbaba'ya 3 milyon euro

Son 2 yılda büyük çıkış yakalayan ve bu sezon da şampiyonluk mücadelesinin içinde olan Başakşehir'in hedefinde Alanyaspor'dan Emre Akbaba var.

ABDULLAH AVCI İSTİYOR

İsmi uzun süre 4 büyüklerle anılan Adebayor ve Clichy gibi dünyaca ünlü yıldızları devlerin elinden kapan Başakşehir, bu kez Süper Lig'den transfer yapıyor. Hedefte transfer döneminin en çok konuşulan isimlerinden biri olan Emre Akbaba var. Adı yine 4 büyüklerle anılan, Aytemiz Alanyaspor’da bu sezon 5 gol, 6 asistlik müthiş bir performans sergileyen, milli takıma kadar yükselen 25 yaşındaki futbolcuya şu ana kadar yapılan tek resmi teklifin Medipol Başakşehir’den olduğu ortaya çıktı.

Abdullah Avcı'nın birkaç sezondur çok yakından takip ettiği Emre için Başakşehir yönetiminin kapıyı 3 milyon eurodan açtığı öğrenildi. Başakşehir'in bu transferi bitirmek adına şartları zorlayacağı ifade edildi.