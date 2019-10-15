Enver Cenk Şahin'i Kulübü St. Pauli’de kadro dışı kaldı. Kararın sebebiyse Barış Pınarı Harekatı’na sosyal medya üzerinden destek vermesiydi.

25 yaşındaki futbolcu, sosyal medya hesabından "Kahraman Mehmetçiğimizin ve ordumuzun yanındayız. Dualarımız sizinle." paylaşımını yapmıştı. Kararın sebebi olarak kulüpten "Tüm savaş eylemlerini reddediyoruz." açıklaması yapıldı.

Kadro dışı kalan Enver Cenk'e ilk destek Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'ndan geldi. Alman kulübünün tutumunu kınadığını ifade eden Kasapoğlu, "Futbolcumuzu arayarak milli duruşundan dolayı tebrik ettim ve Türkiye Cumhuriyeti olarak arkasında olduğumuzu bir kez daha ifade ettim." açıklamasını yaptı.

"HER ZAMAN ENVER CENK'İN YANINDAYIZ"

Futbolcunun eski kulübü Medipol Başakşehir de yaşananlar üzerine twitter hesabından "Yuvana dön Enver Cenk Şahin" mesajını paylaştı. Başakşehir daha sonra İstanbul'a gelen Enver Cenk'in takımla birlikte antrenmanlara katılabileceğini açıkladı.

Enver Cenk Şahin’e açık olduğunu belirten Göksel Gümüşdağ, “Burası onun yuvasıdır. Gerekli prosedürleri tamamlaması halinde istediği zaman takımımızla antrenmana çıkabilir. Formda kalmasını, antrenmanlara devam etmesini sağlamak istiyoruz. Başakşehir Futbol Kulübü olarak her zaman yanındayız” dedi.

Enver Cenk Şahin ise, "Göksel Başkan ile her zaman baba-oğul gibiydik. Arayıp destek olması beni onurlandırdı." ifadelerini kullandı. Aytemiz Alanyaspor da "Enver Cenk Şahin'in yanındayız" mesajıyla oyuncuya desteğini sosyal medyadan iletti. Enver Cenk Şahin, 3 sezon önce St. Pauli'ye transfer olmuştu.

Başakşehir'den Enver Cenk'e davet VİDEO

