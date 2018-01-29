Başakşehir'den gol yağmuru

Başakşehir, Süper Lig'in 19. haftasında sahasında Karabükspor'u konuk etti.
Maç eksiğiyle Galatasaray'ın 2 puan gerisine düşen Başakşehir, Karabükspor karşısına liderliği geri almak parolasıyla çıktı.
İLK YARIDA 5 GOL VAR
Maça fırtına gibi başlayan Abdullah Avcı'nın öğrencileri, ilk yarıyı Napoleoni, Gökhan İnler, Visca(2) ve Adebayor'un golleriye 5-0 önde kapattı.
Orta saha mücadelesi şeklinde geçen ikinci yarıda iki takım da gol bulamayınca Başakşehir sahadan 5-0 galip ayrıldı.
Başakşehir bu sonucun ardından puanını 42'ye yükseltti ve liderliğini sürdürdü.