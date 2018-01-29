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Başakşehir'den gol yağmuru

Lider Başakşehir, Süper Lig'in 19. haftasında sahasında Karabükspor'u 5-0 mağlup etti.

Başakşehir'den gol yağmuru
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Başakşehir, Süper Lig'in 19. haftasında sahasında Karabükspor'u konuk etti.

Maç eksiğiyle Galatasaray'ın 2 puan gerisine düşen Başakşehir, Karabükspor karşısına liderliği geri almak parolasıyla çıktı.

İLK YARIDA 5 GOL VAR

Maça fırtına gibi başlayan Abdullah Avcı'nın öğrencileri, ilk yarıyı Napoleoni, Gökhan İnler, Visca(2) ve Adebayor'un golleriye 5-0 önde kapattı.

Orta saha mücadelesi şeklinde geçen ikinci yarıda iki takım da gol bulamayınca Başakşehir sahadan 5-0 galip ayrıldı.

Başakşehir bu sonucun ardından puanını 42'ye yükseltti ve liderliğini sürdürdü.

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