Başakşehir'den 'Hello Brother' mesajı

Ali Koç: Allah bu kötü günleri bir daha göstermesin

1 A Milli Takımımızın ilk 11'i A Milli Futbol Takımı, 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu'ndaki ilk maçında Arnavutluk ile karşılaşacak.

2 Galatasaray'ın CAS itirazı kabul edildi Galatasaray, CAS'a yapılan itirazın kabul edildiğini ve UEFA ile imzalanan uzlaşma anlaşmasının geçerliliğini sürdüreceğini KAP'a bildirdi.

3 Cyle Larin: Kendime güveniyorum Beşiktaş'ın Kanadalı forveti Cyle Larin, ABD basınına yaptığı açıklamada, kendisine güvendiğini ve siyah-beyazlı takımın 1. forveti olabileceğini söyledi.

4 Cenk Tosun Beşiktaş'a dönebilir Beşiktaş'tan 22 milyon euro bedelle Everton'a transfer olan Cenk Tosun, Premier Lig'de tutunamadı. İngiliz ekibi milli futbolcuyu siyah-beyazlı takıma kiralamaya hazır.

5 Ersun Yanal isterse Volkan kalacak Ali Koç'un Volkan Demirel'in 1 yıl daha takımda kalmasını istediği öğrenildi. Ancak tecrübeli kaleciyle ilgili son kararı Ersun Yanal verecek.

6 Ali Koç'tan 50 milyon TL'lik bağış Ali Koç, yakında başlatacağı 'Fener ol' kampanyası için ilk bağışı kendisi yapacak. Koç'un kampanyaya 50 milyon TL'lik katkı sağlayacağı ifade ediliyor.

7 Fenerbahçe Vedat Muriç'in peşinde Gelecek sezonun transferleri için şimdiden çalışmalara başlayan Fenerbahçe yönetimi, Ç.Rizespor'un golcüsü Vedat Muriç'in peşine düştü.

8 Liverpool, Karius'u istemiyor İngiliz basını, Liverpool'un Beşiktaş'ta istenmeyen adam olan Karius'u sezon sonunda geri çağırmak gibi bir düşüncesi olmadığını yazdı.

9 Fatih Terim, Ömer'in transferini istemedi Milli futbolcu Ömer Toprak'ın yaz transfer döneminde Fatih Terim tarafından veto edildiği ortaya çıktı.