Başakşehir'den Selçuk İnan'a teklif

Galatasaray'da şampiyonluğun ardından transfer çalışmaları da hız kazandı. Finansal Fair Play kuralları gereği birçok oyuncuyla yollarını ayıracak olan sarı-kırmızılı ekip, bazı futbolculardan da yıllık kazançlarında indirim talep edecek.

SELÇUK YENİ TEKLİFE SICAK BAKMIYOR

Galatasaray'ın en çok kazanan isimlerinden biri olan Selçuk İnan'a yıllık 2.9 milyon euro olan kazancını 1.5 milyon euroya düşürecek bir teklif yapıldı. Ancak milli oyuncu bu teklifi kabul etmedi.

Sarı-kırmızılı takımın teklifini kabul etmeyen Selçuk için Başakşehir devreye girdi. Selçuk'un menajeri Batur Altıparmak'ın Başkan Göksel Gümüşdağ ile bir görüşme yaptığı ifade edildi.





Son 2 yıldır şampiyonluk yarışının içinde olan Başakşehir'de teknik direktör Abdullah Avcı'nın Selçuk'u istediği belirtildi. Selçuk'un yakın arkadaşı Arda Turan'ın da bu transferde etkili rol oynayacağı gelen bilgiler arasında.