Başakşehir'e Portekizli stoper

Son yıllarda ligde şampiyonluk mücadelesinin önemli ekiplerinden biri olan Medipol Başakşehir, yeni sezon öncesi kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarına ara vermeden devam ediyor.

Geçtiğimiz sezon İspanya'da Lugo forması giyen 28 yaşındaki Portekizli savunma oyuncusu Miguel Vieira ile prensip anlaşmasına varan İstanbul ekibi, önceki yıllarda olduğu gibi yine şampiyonluk yarışının içinde olacak bir kadro kurmayı hedefliyor.

Öte yandan Okan Buruk'un ekibi, bu transfer döneminde Aziz Behich, Azubuike, Furkan Soyalp, Muhammet Demir, Enzo Crivelli'yi ve Fredrik Gulbrandsen'i kadrosuna katmıştı.