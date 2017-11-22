Başakşehir'in Avrupa'da son şansı

Turuncu Lacivertliler yarın Bulgaristan deplasmanında galibiyet arayacak. Medipol Başakşehir, UEFA Avrupa Ligi C Grubu'nda yarın Ludogorets'e konuk olacak. Maç Türkiye saati ile 23.05'te başlayacak.
İstanbul ekibi grupta dördüncü maçlar sonunda 2 puanla son sırada bulunuyor. Namağlup Ludogorets ise 8 puanla liderliğini sürdürüyor.
Medipol Başakşehir'de sakatlıkları süren Emre Belözoğlu, Mahmut Tekdemir, Mehmet Batdal, Tunay Torun ve Aurelien Chedjou ile ağrıları bulunan Adebayor ve Clichy, tedbir amaçlı olarak bu maçta dinlendirilecek.