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Başakşehir'in Avrupa'da son şansı

Başakşehir, UEFA Avrupa Ligi'nde son şansını kullanmak için sahaya çıkacak.

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Başakşehir'in Avrupa'da son şansı

Turuncu Lacivertliler yarın Bulgaristan deplasmanında galibiyet arayacak. Medipol Başakşehir, UEFA Avrupa Ligi C Grubu'nda yarın Ludogorets'e konuk olacak. Maç Türkiye saati ile 23.05'te başlayacak.

İstanbul ekibi grupta dördüncü maçlar sonunda 2 puanla son sırada bulunuyor. Namağlup Ludogorets ise 8 puanla liderliğini sürdürüyor.

Medipol Başakşehir'de sakatlıkları süren Emre Belözoğlu, Mahmut Tekdemir, Mehmet Batdal, Tunay Torun ve Aurelien Chedjou ile ağrıları bulunan Adebayor ve Clichy, tedbir amaçlı olarak bu maçta dinlendirilecek.

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