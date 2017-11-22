Başakşehir'in Avrupa'da son şansı

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Şenol Güneş: Bu başarı Türkiye'nin

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1 Sevilla, Liverpool'a karşı 3-0'dan maçı çevirdi Sevilla, ilk yarısı 3-0 biten maçın ikinci devresinde harika bir oyun ortaya koyarak karşılaşmadan 3-3'lük beraberlikle ayrılmayı başardı.

2 Adebayor: Terör olaylarından korkmuyorum Başakşehir'in yıldızı Adebayor, terör olaylarının dünyanın her yerinde olduğunu ve Türkiye'de yaşamaktan korkmadığını söyledi.

3 Tudor yönetime savunmasını verdi Galatasaray Teknik Direktörü Tudor, Dursun Özbek'le yaptığı görüşmede düşüşün nedenlerini anlatırken, transferin yetersiz olduğunu belirtti.

4 Rıdvan Dilmen Beşiktaş'a kartal pozuyla destek verdi Beşiktaş-Porto maçı öncesi kartal pençesi yapan Rıdvan Dilmen, "Ben F.Bahçeliyim ama bu Türkiye'nin maçı" dedi.

5 Beşiktaş-Porto maçı capsleri Beşiktaş'ın Porto ile 1-1 berabere kalarak son 16'ya yükselmesinin ardından, sosyal medyada birbirinden komik capsler paylaşıldı.

6 Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri Devler Ligi'nde son 16'ya kalarak büyük bir başarıya imza atan Beşiktaş'ın muhtemel rakipleri arasında İspanyol devi Real Madrid de var.

7 F.Bahçe Fernandao'yu takasta kullanacak Fenerbahçe yönetimi, kolu kırıldıktan sonra bir türlü toparlanamayan Fernandao'yu Bursaspor'u verip Aziz Behich'i almayı planlıyor.

8 Beşiktaş'ın başarısı Avrupa basınında Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'nde Porto ile 1-1 berabere kalarak gruptan lider olarak çıkması, Avrupa basınında da geniş yer buldu.

9 Beşiktaş'ın yıldızlarından Şampiyonlar Ligi değerlendirmesi Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'nde gruptan lider çıkmasının ardından Tolgay Arslan "Tarih yazdık" dedi.