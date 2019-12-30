Başakşehir'in en istikrarlısı Mert Günok

Süper Lig'de 2019-2020 sezonuna Okan Buruk yönetiminde giren Başakşehir, ligin ilk yarısını topladığı 33 puanla Sivasspor'un arkasından ikinci sırada tamamladı.

17 MAÇIN TAMAMINDA OYNADI

İstanbul ekibinde takımın en istikrarlı ismi kaleci Mert Günok oldu. 30 yaşındaki file bekçisi, 17 karşılaşmanın tamamında 90 dakika oynadı ve 1.530 dakika sahada kaldı. 4 maçta kalesini gole kapamayı başaran Mert'i, Edin Visca takip ediyor. Boşnak futbolcu da 17 maçın hepsine ilk 11'de başladı ancak Gaziantep FK ve Trabzonspor müsabakalarının son dakikalarında oyundan alındı.

Turuncu-lacivertlilerde en az süre alan isimler olarak Gökhan İnler, Arda Turan ve Robinho ön plana çıkıyor. Teknik Direktör Okan Buruk, Gökhan'a 6 maçta 167 dakika, Arda'ya 9 mücadelede 179 dakika, Robinho'ya da 6 maçta 245 dakika süre verdi.

Medipol Başakşehir'in en golcü futbolcusu da Enzo Crivelli oldu. Fransız oyuncu, 15 müsabakada 8 gol atarak bu alanda zirvede yer aldı. Crivelli'yi 4'er golle Edin Visca, Demba Ba ve Danijel Aleksic izledi. Gulbrandsen de 3 golle takımına katkı yapan bir diğer isim oldu. Skrtel'in 2, Ponck, Elia, Clichy ve İrfan Can'ın da 1 golü bulunuyor.

Başakşehir'de ligin ilk yarısında kırmızı kart gören tek isim, İrfan Can Kahveci oldu. Başarılı orta saha, ligin ilk haftasında turuncu-lacivertlilerin Yeni Malatyaspor'a 3-0 kaybettiği karşılaşmanın 67. dakikasında kırmızı kart görerek oyundan atmıştı.