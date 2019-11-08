Başakşehir'in galibiyet paylaşımı

Avrupa'daki temsilcilerimiz, bu sezon adeta dökülüyor. Takımlarımız Başakşehir dışında varlık gösteremezken, Beşiktaş ise sıfır çekti.

Süper Lig şampiyonunun, gelecek yıl Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılması için Devler Ligi'ni kazanan takımın, kendi liginde ilk 4'e girmesi gerekiyor.

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Başakşehir grubunda liderliğe yükseldi

UEFA Avrupa Ligi'ndeki bir diğer temsilcimiz Başakşehir, J Grubu'nda Wolfsberger'i deplasmanda 3-0 mağlup etti ve grupta iddiasını sürdürdü.