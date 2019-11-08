Başakşehir'in galibiyet paylaşımı

Bu sezon Avrupa'daki temsilcilerimiz tel tel dökülürken, yüzümüzü Başakşehir güldürüyor.
Sahasında 1-0 yendiği Avusturya temsilcisi Wolfsberger'i deplasmanda 3 golle deviren Başakşehir, grubunda 7 puanla liderliğe yükseldi.
YİNE ASKER SELAMI
Wolfsberger'i 1-0 yendiğimiz maçta; İrfan Can Kahveci'nin asker selamı vermesine soruşturma açan, ardından soruşturmayı genişleterek 5 futbolcuyu daha dahil eden UEFA'ya selam gönderdik.
Temsilcimiz Başakşehir'in 3-0'lık galibiyeti, resmi Twitter hesabından Arda Turan'ın selam verdiği fotoğraf paylaşılarak kutlandı.
Başakşehir'in maç sonu paylaşımı: