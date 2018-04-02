Başakşehir'in golü öncesinde top dışarıdan çevrildi

Süper Lig 27. hafta maçında Başakşehir, Akhisarspor'u 2-1 mağlup ederken İstanbul ekibine galibiyete getiren golle ilgili itirazlar yaşandı.
PİEROYA GÖRE POZİSYON AUT
Golü getiren pozisyon öncesi Elia'nın topu oyun alanından mı dışarıdan mı çevirdiği tartışıldı. Yayıncı kuruluş BeIN Sports'un piero görüntülerine göre top dışarıdan çevrildi.
(Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır)
Bu pozisyonun devamında Elia, topu Alparslan'a verdi, Alparslan'ın asistiyle Visca golü attı. Golün ardından ve maç sonrası özellikle Akhisarspor kalecisi Lukac, hakem Yaşar Kemal Uğurlu'ya itirazda bulundu.