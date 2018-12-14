Başakşehir'in konuğu Galatasaray

Süper Lig'in 16. haftasında yarın deplasmanda lider Medipol Başakşehir ile karşı karşıya gelecek. 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak müsabakayı hakem Ümit Öztürk yönetecek.

Süper Lig'de sıkıntılı bir süreçten geçen sarı-kırmızılı takım, 7 galibiyet, dörder beraberlik ve mağlubiyetle 25 puan topladı. 33 puanlı lider Başakşehir'in 8 puan gerisinde bulunan Galatasaray, haftaya averajla 7. sırada girdi.

GALATASARAY'DA 3 SAKAT 1 CEZALI VAR

Haftalardır sakat ve cezalı oyuncuların fazlalığı nedeniyle kadro kurmakta zorlanan Fatih Terim'in eli biraz rahatladı. Geçen hafta cezası biten Rodrigues'in ardından Ndiaye ve Serdar da cezalarını tamamladı ve takıma dönüyor.

Galatasaray'da tek cezalı isim ise Donk. Tecrübeli futbolcunun yanı sıra sakatlığı süren Belhanda, Emre Akbaba ve Sinan Gümüş de Başakşehir'e karşı forma giyemeyecek.

Öte yandan Fatih Terim ve Hasan Şaş'ın da cezası devam ediyor. Terim'in 4, Şaş'ın ise 2 maçlık cezası kaldı.

BAŞAKŞEHİR'DE DA COSTA YOK

Başakşehir'de savunmanın önemli isimlerinden olan Manuel da Costa kart cezası nedeniyle bu mücadelede forma giyemeyecek. Turuncu-lacivertli ekipte Alparslan Erdem'in de sakatlığı sürüyor.

Emre ve Epureanu ceza sınırında İstanbul ekibinde, Emre Belözoğlu ve Alexandru Epureanu bu mücadele öncesinde sarı kart ceza sınırında bulunuyor. İki futbolcu, Galatasaray karşısında sarı kart görmeleri halinde Başakşehir'in 17. haftada deplasmanda oynayacağı Aytemiz Alanyaspor karşılaşmasında forma giyemeyecek.

MUHTEMEL 11'LER

Başakşehir: Mert, Caiçara, Attamah, Epureanu, Clichy, Mahmut, Emre Belözoğlu, Visca, İrfan, Napoleoni, Bajic.

Galatasaray: Muslera, Mariano, Serdar Aziz, Ozan, Nagatomo, Fernando, Ndiaye, Rodrigues, Onyekuru, Feghouli, Eren Derdiyok.