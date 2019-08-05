Başakşehir'in muhtemel rakibi belli oldu

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde grup maçları öncesi son eleme aşaması play-off turunun kura çekimi gerçekleşti.
Medipol Başakşehir'in 3. eleme turunda Yunanistan'ın Olympiakos takımını elemesi durumunda karşılaşacağı takım belli oldu.
Medipol Başakşehir, Krasnodar - Porto eşleşmesinde turu geçen takımla Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu'nda karşılaşacak.
İŞTE EŞLEŞMELER
Basakşehir - Olympiakos / Krasnodar - Porto
GNK Dinamo - Ferencvaros / Maribor - Rosenborg
CFR Cluj - Celtic / Slavia Prag
Young Boys / Kızılyıldız - Kopenhag
APOEL - Qarabağ / PAOK - Ajax
Basel - LASK / Club Brugge - Dinamo Kiev