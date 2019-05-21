Başakşehir'in muhtemel rakipleri

Galatasaray'a 2-1 yenilen Başakşehir, Süper Lig'i ikinci sırada bitirerek Şampiyonlar Ligi vizesi aldı. Devler Ligi'ne 2. ön eleme turundan katılacak olan İstanbul ekibinin muhtemel rakipleri de belli olmaya başladı.

Son yıllarda şampiyon yarışının içinde olan ancak bir türlü mutlu sona ulaşamayan Başakşehir, ülkemizi Avrupa'da temsil etmek konusunda da sınıfta kaldı.

6 MUHTEMEL RAKİP BELLİ

Özellikle Avrupa Ligi maçlarına yedek kadroyla çıkan, ligi ön planda tutup Avrupa'ya önem vermeyen Başakşehir, oldukça eleştirilmişti. Turuncu-lacivertli takımın bu sezon Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turundaki rakipleri dişine göre.

Abdullah Avcı'nın öğrencileri Devler Ligi'nde gruplara kalmak için 2 ön eleme turu geçmek zorunda. Önce 2. ön eleme turunda mücadele edecek olan Başakşehir, tur atlarsa play-off'lara yükselecek. Bu turda eşleşeceği rakibini de yenerse grup aşamasına yükselecek.

Başakşehir'in 2. ön eleme turundaki muhtemel rakipleri:

Basel (İsviçre)

Porto (Portekiz)

Olympiakos (Yunanistan)

PSV Eindhoven (Hollanda)

Olympique Lyon (Fransa)

Dinamo Kiev (Ukrayna)