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Başakşehir'in muhtemel rakipleri

Dün oynanan UEFA Avrupa Ligi grup maçlarının ardından son 32'ye kalan takımlar netleşti. Kuraya seri başı olarak katılacak olan temsilcimiz Başakşehir'in rakibi 16 Aralık'ta belli olacak.

| Haber Merkezi
Başakşehir'in muhtemel rakipleri
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UEFA Avrupa Ligi'nde oynanan son maçların ardındna temsilcimiz Başakşehir son 32 turuna adını yazdırırken, Şampiyonlar Ligi'nden gelen 8 takımla birlikte kura çekimine girecek takımların tamamı netleşti.

SERİ BAŞIYIZ

Grubunu lider tamamlayan Başakşehir, kuraya seri başı olarak katılacak ve grupta karşılaştığı Roma'nın dışında grubunu 2. olarak tamamlayan 11 takım ve Şampiyonlar Ligi'nden gelen 4 takımın biriyle eşleşecek.

UEFA Avrupa Ligi son 32 turu kura çekimi, 16 Aralık Pazartesi günü yapılacak.


MUHTEMEL RAKİPLERİMİZ

APOEL
Leverkusen
Cluj
Club Brugge
Kopenhag
E.Frankfurt
Getafe
Olympiakos
Shakhtar Donetsk
Sporting
Alkmaar
Wolverhampton
Wolfsburg
Rangers
Ludororets

SERİ BAŞI OLANLAR

Başakşehir
Ajax
Arsenal
Basel
Benfica
Celtic
Espanyol
Inter
LASK
Malmö
Salzburg
Sevilla
Manchester United
Gent
Braga
Porto

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