Başakşehir'in muhtemel rakipleri

3-1'in rövanşında Sporting Lizbon'u 4-1 yenerek UEFA Avrupa Ligi'nde son 16'ya kalan Başakşehir, büyük bir başarıya imza attı.
Adını bir üst tura yazdıran turuncu-lacivertliler, yeni rakibini bekliyor.
KURA ÇEKİMİ SAAT 15.00'TE
Bugün İsviçre'nin Nyon kentinde gerçekleştirilecek kura çekimi, TSİ 15.00'te başlayacak.
Kötü hava koşulları nedeniyle ertelenen Salzburg-Eintracht Frankfurt karşılaşması ise bugün TSİ 20.00'de Salzburg Stadı'nda oynanacak.
Seribaşı uygulamasının olmayacağı son 16 turu kurasında, aynı ülke takımları da eşleşebilecek.
Avrupa Ligi son 16 turu ilk karşılaşmaları 12 Mart'ta, rövanşları ise 19 Mart'ta yapılacak.
İŞTE BELLİ OLAN MUHTEMEL RAKİPLER
Basel
LASK Linz
Wolfsburg
Bayer Leverkusen
Wolverhampton
Roma
Shakthtar Donetsk
Manchester United
Inter
Kopenhag
Olympiakos
Getafe
Sevilla