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Başakşehir'in rakibi Sporting

UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Başakşehir, son 32 turunda Sporting'le eşleşti.

| Haber Merkezi
Başakşehir'in rakibi Sporting
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Ülkemizi UEFA Avrupa Ligi'nde temsil eden Başakşehir'in, son 32 turundaki rakibi belli oldu.

Kura çekimi, İsviçre'nin Nyon şehrinde gerçekleşti. Grubunu Roma'nın önünde lider tamamlayan Başakşehir, son 32 turunda Portekiz'in Sporting ekibiyle mücadele edecek.

Temsilcimizin ilk maçı, 20 Şubat'ta Lizbon'da olacak. Rövanş ise 27 Şubat'ta İstanbul'da.

Avrupa Ligi son 32 eşleşmeleri

Wolves-Espanyol
Olympiakos-Arsenal
Brugge-Manchester United
Sporting-BAŞAKŞEHİR 
Ludogorets-Inter
Ajax-Getafe
Leverkusen-Porto
Cluj-Sevilla
Kopenhag-Celtic
Frankfurt-Salzburg
Alkmaar-Lask
Shakhtar-Benfica
Wolfsburg-Malmö
Roma-Gent
Braga-Rangers

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