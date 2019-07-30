Başakşehir'in rakibi Olympiakos

Mustafa Cengiz: Falcao için her şeyi yapıyoruz

1 Ersun Yanal'dan Sadık'a kalkma talimatı Alman devi B.Münih'ten 6 gol yiyen Fenerbahçe'de, Ersun Yanal'ın oyuncusuna daha fazla gol yememek için verdiği taktik sosyal medyada viral oldu.

2 F.Bahçe Bayern Münih'e farkla mağlup oldu Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe, Alman devi Bayern Münih'e 6-1 yenildi.

3 Galatasaray, Nainggolan'dan vazgeçti Galatasaray, Belçikalı orta saha oyuncusu Radja Nainggolan'ın transferini rafa kaldırdı. Sarı-kırmızılı ekibin kararında oyuncunun alkol ve sigara alışkanlıkları etkili oldu.

4 UEFA, geleceğin 50 yıldızını seçti UEFA tarafından hazırlanan, "Avrupa'nın yükselen 50 genç yıldızı" listesinde, 3 Türk futbolcunun yanı sıra, Fenerbahçe'den Napoli'ye transfer olan Elif Elmas da yer aldı.

5 Deniz Türüç, Fenerbahçe'ye kaldı Emre Mor'u transfer eden Galatasaray, Kayserispor'un milli futbolcusu Deniz Türüç'ten vazgeçti. 26 yaşındaki oyuncunun Fenerbahçe'yle anlaşacağı ifade ediliyor.

6 Ersun Yanal'ın yardımcısından şampiyonluk sözleri Fenerbahçe'nin son şampiyonluğunu yaşadığı 2014 yılında Ersun Yanal'ın yardımcılığını yapan Niyazi Eniseler, bu sezon mart ayında mutlu sona ulaşacaklarını ifade etti.

7 Lille Yusuf için 25 milyon euroyu gözden çıkardı Nicolas Pepe'yi 80 milyon euroya Arsenal'a satmaya hazırlanan Fransa'nın Lille Kulübü, Yusuf Yazıcı için bir kez daha bordo-mavili ekibin kapısını çalacak.

8 Fenerbahçe, Jailson için 12 milyon euro istiyor Fenerbahçe'nin Brezilyalı futbolcusu Jailson için Vitor Pereira'nın çalıştırdığı Shangai SIPG 8 milyon euro önerdi. Sarı-lacivertliler Çin ekibinden 12 milyon euro istedi.

9 Beşiktaş Konoplyanka'yla anlaştı Lens'i satışa çıkaran Beşiktaş yönetimi, sol kanat bölgesine Schalke 04 forması giyen Ukraynalı yıldız Konoplyanka'yı transfer etmeyi planlıyor.