Başakşehir'in rakibi Olympiakos

Bu sezon ülkemizi Şampiyonlar Ligi'nde temsil edecek olan Başakşehir, bu akşam ilk maçına çıkıyor.

Temsilcimiz, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçında yarın sahasında Yunanistan temsilcisi Olympiakos ile karşı karşıya gelecek.

3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda saat 20.45'te başlayacak ve TRT Spor'dan canlı yayınlanacak maçı, İsrail Futbol Federasyonundan hakem Orel Grinfeld yönetecek.

MUHTEMEL 11'LER

Başakşehir

Mert

Caiçara

Ponck

Chedjou

Behich

Mahmut

İrfan

Visca

Robinho

Gulbandransen

Crivelli



Olympiakos

Jose Sa

Samedo

Bouchalakis

Guilherme

Guerrero

Podence

Elabdellaoui

Masouras

Tsimikas

Valbuena

Papadopoulos