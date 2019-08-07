Başakşehir'in rakibi Olympiakos

Bu sezon ülkemizi Şampiyonlar Ligi'nde temsil edecek olan Başakşehir, bu akşam ilk maçına çıkıyor.
Temsilcimiz, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçında yarın sahasında Yunanistan temsilcisi Olympiakos ile karşı karşıya gelecek.
3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda saat 20.45'te başlayacak ve TRT Spor'dan canlı yayınlanacak maçı, İsrail Futbol Federasyonundan hakem Orel Grinfeld yönetecek.
MUHTEMEL 11'LER
Başakşehir
Mert
Caiçara
Ponck
Chedjou
Behich
Mahmut
İrfan
Visca
Robinho
Gulbandransen
Crivelli
Olympiakos
Jose Sa
Samedo
Bouchalakis
Guilherme
Guerrero
Podence
Elabdellaoui
Masouras
Tsimikas
Valbuena
Papadopoulos