Başakşehir'in Roma hazırlığı

Son iki sezondur şampiyonluğu kıl payı kaçıran Medipol Başakşehir teknik direktör Abdullah Avcı ile yollarını ayırmasının ardından takımın başına Okan Buruk'u getirmişti. Ancak genç hoca, Turuncu-Lacivertli ekipte beklenenin çok uzağında kaldı. Yunan ekibi Olimpiakos'a 1-0 ve 2-0'lık sonuçlarla kaybederek Şampiyonlar Ligi'ne 3. Ön Eleme Turu'nda veda eden İstanbul ekibi, lige de iyi başlayamadı. Malatya ve Fenerbahçe yenilgileri ile sezona giren Başakşehir, 3. haftada Gençlerbirliği'ni son saniye golüyle mağlup etmişti.

PLANLAR ZAFER ÜSTÜNE

Ancak bu kötü gidiş, Avrupa macerası öncesinde tamamen unutuldu. Teknik direktör Okan Buruk, öğrencilerini perşembe günü Avrupa Ligi J Grubu'nda İtalyan devi Roma ile oynanacak maça hazırlıyor. Deplasmandan puan ya da puanlarla dönmek isteyen temsilcimizde tüm planlar zafer üzerine yapılıyor.