Başakşehir'in şampiyonluk hedefi bu yıl da tutmadı

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk iddiasını son haftaya kadar sürdüren Medipol Başakşehir, 2018-2019 sezonunu 67 puanla 2. sırada tamamladı.

Geçen sezon olduğu gibi bu sezon da şampiyonluğa çok yaklaşan turuncu-lacivertliler, 22 hafta liderlik koltuğunda oturdu.

Ligin 31. haftasında deplasmanda Demir Grup Sivasspor ile 0-0 berabere kalarak liderliği averajla Galatasaray'a kaptıran Medipol Başakşehir, aynı puanla girdiği (66) 33. haftada sarı-kırmızılılara 2-1 yenilerek şampiyonluk şansını yitirdi.

Son iki sezonun gerisinde kaldı

Medipol Başakşehir, Süper Lig'de attığı gol sayısı bakımından son iki sezonun gerisinde kaldı.

2017-2018 sezonunu 62, 2016-2017'yi de 63 golle tamamlayan turuncu-lacivertli ekip, bu sezon 49 gol kaydetti.

Bu sezon 19 galibiyet elde eden Abdullah Avcı'nın takımı, 10 beraberlik alırken, 5 kez de sahadan yenik ayrıldı.

Üst üste 5. sezonunda da Avrupa kupalarında

Ligi ikinci sırada tamamlayan turuncu-lacivertliler, Şampiyonlar Ligi'ne ön eleme turundan katılacak.

Son 5 sezonda üst sıralara oynayarak istikrarlı çizgisini sürdüren Abdullah Avcı'nın ekibi, üst üste 5. sezonunda da Avrupa kupalarında mücadele edecek.

Medipol Başakşehir, ön eleme turlarını geçmesi halinde Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalacak.

Türkiye Kupası'na erken veda

İstanbul ekibi, geçen yıl olduğu gibi Ziraat Türkiye Kupası'na bu sezon da son 16 turunda veda etti.

Medipol Başakşehir, 5. turda Adana Demirspor'u eledi. Rakibiyle deplasmanda 1-1 berabere kalan turuncu-lacivertliler, sahasındaki maçı 2-0 kazanarak bir üst tura yükseldi. Son 16 turunda Hatayspor ile eşleşen Abdullah Avcı'nın takımı, ilk karşılaşmadan 1-0 galip ayrılmasına karşın rövanşı 4-1 kaybetti ve kupadan elendi.

40 maçta 7 yenilgi

Medipol Başakşehir, bu sezon 40 resmi maça çıktı.

Spor Toto Süper Lig'de 34, UEFA Avrupa Ligi ön eleme turunda 2 ve Ziraat Türkiye Kupası'nda 4 maç oynayan turuncu-lacivertliler, 7 yenilgi aldı.

Ligi 5 mağlubiyetle kapatan turuncu-lacivertliler, şampiyon Galatasaray ile aynı sayıda yenilgi yaşadı.

UEFA Avrupa Ligi'nde gruplara kalamadı

2018-2019'da UEFA Avrupa Ligi ön elemesi oynayan Medipol Başakşehir, grup aşamasına kalmayı başaramadı.

Turuncu-lacivertliler, UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda İngiliz ekibi Burnley ile eşleşti. İstanbul'da oynanan maç 0-0 sona erdi.

Medipol Başakşehir, deplasmanda iyi bir futbol ortaya koyup, net fırsatlar yakalasa da rakibine 1-0 kaybetti ve Avrupa defterini erken kapattı.