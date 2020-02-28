Başakşehir'in UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi belli oldu

Son 32 turu ilk maçında 3-1 mağlup olduğu Sporting Lizbon'u 4-1 ile geçen Medipol Başakşehir'in rakibi Danimarka temsilcisi Copenhagen oldu.
Copenhagen bir önceki turda İskoç temcilcisi Celtic'i elemişti.
Seribaşı uygulamasının olmayacağı son 16 turu kurasında, aynı ülke takımları da eşleşebilecek.
İLK KARŞILAŞMA 12 MART'TA
Avrupa Ligi son 16 turu ilk karşılaşmaları 12 Mart'ta, rövanşları ise 19 Mart'ta yapılacak.
Çeyrek finallerin 9 ve 16 Nisan, yarı finallerin 30 Nisan ve 7 Mayıs'ta gerçekleştirileceği Avrupa Ligi'nin final maçı ise 27 Mayıs'ta Polonya'nın Gdansk kentinde oynanacak.
Öte yandan kötü hava koşulları nedeniyle ertelenen ve bugün saat 20.00'de oynanacak Salzburg-Eintracht Frankfurt karşılaşmasının galibi Basel ile karşılaşacak.
Dİğer eşleşmeler de şu şekilde:
Medipol Başakşehir - Kopenhag (Danimarka)
Olympiakos (Yunanistan) - Wolverhampton (İngiltere)
Glasgow Rangers (İskoçya) - Bayer Leverkusen (Almanya)
Wolfsburg (Almanya) - Shakhtar Donetsk (Ukrayna)
Inter (İtalya) - Getafe (İspanya)
Sevilla (İspanya) - Roma (İtalya)
Salzburg/Eintracht Frankfurt - Basel (İsviçre)
LASK (Avusturya) - Manchester United (İngiltere)