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Başakşehir'in yeni golcüsü Gulbrandsen

Süper Lig ekiplerinden Medipol Başakşehir, Norveçli golcü Fredrik Gulbrandsen'i kadrosuna kattı.

| AA
Başakşehir'in yeni golcüsü Gulbrandsen
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Adebayor'la yollarını ayıran Başakşehir, sağlık kontrolünden geçirilen Norveçli golcü Fredrik Gulbrandsen'in transfer edildiğini duyurdu.

NORVEÇLİ FUTBOLCU İMZAYI ATTI 

İstanbul'a gelen 26 yaşındaki golcü oyuncu, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra 3 yıllık sözleşmeye imza attı.

Gulbrandsen, son olarak Avusturya ekibi Red Bull Salzburg'da forma giydi. Red Bull Salzburg ile geçtiğimiz sezon ligde 23 maça çıkan Norveçli oyuncu, 7 kez fileleri havalandırdı.

Turuncu-lacivertli kulüp, golcü futbolcuları Emmanuel Adebayor ve Riad Bajic ile yollarını ayırmıştı.

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