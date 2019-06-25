Başakşehir'in yeni golcüsü Gulbrandsen

Adebayor'la yollarını ayıran Başakşehir, sağlık kontrolünden geçirilen Norveçli golcü Fredrik Gulbrandsen'in transfer edildiğini duyurdu.
NORVEÇLİ FUTBOLCU İMZAYI ATTI
İstanbul'a gelen 26 yaşındaki golcü oyuncu, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra 3 yıllık sözleşmeye imza attı.
Gulbrandsen, son olarak Avusturya ekibi Red Bull Salzburg'da forma giydi. Red Bull Salzburg ile geçtiğimiz sezon ligde 23 maça çıkan Norveçli oyuncu, 7 kez fileleri havalandırdı.
Turuncu-lacivertli kulüp, golcü futbolcuları Emmanuel Adebayor ve Riad Bajic ile yollarını ayırmıştı.