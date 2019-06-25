1 Başakşehir'in yeni golcüsü Gulbrandsen Süper Lig ekiplerinden Medipol Başakşehir, Norveçli golcü Fredrik Gulbrandsen'i kadrosuna kattı.

2 Yusuf Erdoğan, Galatasaray formasını giydi Daha önce Trabzonspor ve Bursaspor formaları giyen ancak beklentileri karşılayamayan Yusuf Erdoğan, Galatasaray'la anlaştı. Değişmesi beklenen yabancı kuralı, bu transferde etkili oldu.

3 Kadın sporcular maaş eşitsizliğine karşı Lionel Messi'nin 84 milyon dolarlık geliri, Birleşmiş Milletler tarafından, kadın ve erkek sporcular arasındaki maaş dengesizliğinde örnek olarak gösterildi.

4 Volkan Demirel, 1 yıl daha Fenerbahçe'de Fenerbahçe'nin deneyimli kalecisi Volkan Demirel, sarı-lacivertli takımda kaldı.

5 Hasan Ali Kaldırım Bahamalar’da tatilde Fenerbahçe'nin deneyimli futbolcusu Hasan Ali Kaldırım, Bahamalar'da tatilin keyfini çıkarıyor.

6 Futbolcuyu trolleyen Brezilyalı kadın hakem Ekvador Ligi'nde oynanan Costa-Sierra mücadelesinde Brezilyalı hakem Fernanda Colombo, kırmızı kart gösterecekmiş gibi yapıp oyuncuyu trolleyince gündeme oturdu.

7 Beşiktaş, ABD'li Boyd'u transfer etti Beşiktaş, Ankaragücü ile olan kiralık sözleşmesi sonra eren Tyler Boyd'u 2 milyon euro bedelle kadrosuna kattı.

8 Suarez'in güldüren penaltı beklentisi Copa America C Grubu maçında Uruguay, Şili'yi 1-0 mağlup ederken Suarez'in penaltı beklediği pozisyon, futbolseverleri gülümsetti.

9 Ozan Kabak'ın menajeri Milan'la görüştü Galatasaray'dan Stuttgart'a transfer olan Ozan Kabak için Avrupa'nın dev takımları yarışıyor. Genç oyuncunun menajeri, Milan'la görüştü.