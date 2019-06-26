Başakşehir'in yeni transferi Gulbrandsen'i tanıyalım

Adebayor ile yollarını ayıran Başakşehir, yeni golcüsüne kavuştu.
Bundesliga ekibi Red Bull Salzburg forması giyen Fredrik Gulbrandsen'i kadrosuna katan turuncu-lacivertliler, böylece forvet sorununu çözmüş oldu.
Geçtiğimiz sezon 35 maçta görev alan Norveçli forvet, 12 gol atıp 8 asist de yapmıştı.
Galatasaraylı futbolcu Linnes'in yakın arkadaşı olan Gulbrandsen'in kız arkadaşı Malene Pedersen'le ilgili, sosyal medyada birçok paylaşım yapıldı.
Taraftarlar, "Başakşehir'in tribünleri artık bu sezon dolar" şeklinde espriler yaptı.