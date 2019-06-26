Alanyaspor'a yeniden gönderilmesi düşünülen Ozan Tufan, Fenerbahçe'de kalmak için tatilde bile çalışmalarını sürdürüyor.

Teknik direktör Abdullah Avcı; İrfan Can, Emre, Visca ve Mossoro gibi isimlerle oynattığı pas oyununu, Beşiktaş'a da monte etmeyi planlıyor. Avcı'nın üzerinde durduğu bir diğer konu ise kanat bekleri.

G.Saraylı Linnes'in yakın arkadaşı Malene Pedersen'in sevgilisi olan Başakşehir'in yeni transferi Gulbrandsen, geçtiğimiz sezon Salzburg formasıyla 12 gol atıp 8 de asist yapmıştı.

Birçok yerli futbolcuyla yollarını ayıracak olan Galatasaray'da Türk futbolcu sayısı 14'ün altına düşeceği için Yusuf, Şener ve Jimmy'nin transfer edildiği öğrenildi.

1 Mehmet Topal ile yollar ayrıldı Fenerbahçe Kulübü, 2012 yılından bu yana sarı-lacivertli formayı giyen Mehmet Topal'ın takımdan gönderildiğini duyurdu.

2 Abdullah Avcı'nın kafasındaki oyun planı Teknik direktör Abdullah Avcı; İrfan Can, Emre, Visca ve Mossoro gibi isimlerle oynattığı pas oyununu, Beşiktaş'a da monte etmeyi planlıyor. Avcı'nın üzerinde durduğu bir diğer konu ise kanat bekleri.

3 Başakşehir'in yeni transferi Gulbrandsen'i tanıyalım G.Saraylı Linnes'in yakın arkadaşı Malene Pedersen'in sevgilisi olan Başakşehir'in yeni transferi Gulbrandsen, geçtiğimiz sezon Salzburg formasıyla 12 gol atıp 8 de asist yapmıştı.

4 Ozan Tufan sıkı çalışıyor Alanyaspor'a yeniden gönderilmesi düşünülen Ozan Tufan, Fenerbahçe'de kalmak için tatilde bile çalışmalarını sürdürüyor.

5 Güiza, Atletico Sanluqueno ile sözleşme uzattı Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Daniel Güiza, 38 yaşında yeni sözleşme imzaladı. İspanyol forvet, 1 yıl daha top koşturacak.

6 Diagne transferine yolsuzluk engeli Suudi Arabistan hükümetinin 'Yolsuzluk oluyor' iddiasıyla kulüp yönetimlerine el koyması, Diagne transferini zora soktu.

7 Khedira Beşiktaş'ın teklifini beğenmedi İtalyan basını, Juventus'ta yılda 6 milyon euro kazanan Sami Khedira'nın Beşiktaş'ın teklifini reddettiğini yazdı.

8 Mehmet Topal'ın duygusal veda mesajı Fenerbahçe ile yollarını ayıran Mehmet Topal, bir veda mesajı yayınlayarak kendisini destekleyen herkese teşekkür etti.

9 Galatasaray'ın yerli futbolcu sıkıntısı Birçok yerli futbolcuyla yollarını ayıracak olan Galatasaray'da Türk futbolcu sayısı 14'ün altına düşeceği için Yusuf, Şener ve Jimmy'nin transfer edildiği öğrenildi.