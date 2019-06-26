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Başakşehir'in yeni transferi Gulbrandsen'i tanıyalım

G.Saraylı Linnes'in yakın arkadaşı Malene Pedersen'in sevgilisi olan Başakşehir'in yeni transferi Gulbrandsen, geçtiğimiz sezon Salzburg formasıyla 12 gol atıp 8 de asist yapmıştı.

Başakşehir'in yeni transferi Gulbrandsen'i tanıyalım
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Adebayor ile yollarını ayıran Başakşehir, yeni golcüsüne kavuştu.

Bundesliga ekibi Red Bull Salzburg forması giyen Fredrik Gulbrandsen'i kadrosuna katan turuncu-lacivertliler, böylece forvet sorununu çözmüş oldu.

Geçtiğimiz sezon 35 maçta görev alan Norveçli forvet, 12 gol atıp 8 asist de yapmıştı.

Galatasaraylı futbolcu Linnes'in yakın arkadaşı olan Gulbrandsen'in kız arkadaşı Malene Pedersen'le ilgili, sosyal medyada birçok paylaşım yapıldı.

Taraftarlar, "Başakşehir'in tribünleri artık bu sezon dolar" şeklinde espriler yaptı.

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