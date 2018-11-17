Basel taraftarı Eren Derdiyok'un dönmesini istiyor

Galatasaray'da bir süredir sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen ve Ocak ayındaki geleceği belirsiz olan Eren Derdiyok için Basel taraftarı harekete geçti.

Geçtiğimiz günlerde İsviçre'deki eski takımı Basel'e döneceği yönünde haberler çıkan Eren Derdiyok için, Basel taraftarından da onay çıktı.

EREN'İ BASEL'DE GÖRMEK İSTİYORLAR

İsviçre basınında yer alan ankete katılan taraftarların büyük kısmı Eren Derdiyok'u yeniden Basel formasıyla görmek istediklerini belirtti.

'Eren Derdiyok, Basel'e dönmeli mi?' şeklindeki anket sorusuna yanıt verenlerin %52,7'si 'Eveti Derdiyok Basel'i güçlendirecek bir transfer olur' seçeneğini işaretledi.

Ankete katılanların %27,39'u ise 'Hayır, Derdiyok'un Basel'e bir katkısı olmaz' yanıtını işaretledi. %19,91'lik kesim ise 'Şartlar uygun olursa' yanıtını verdi.

SEZON SONU SÖZLEŞMESİ BİTİYOR

Son dönemde Fatih Terim ile arası açık olduğu iddia edilen ve sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Eren Derdiyok'un, Basel'e dönme ihtimali yüksek görülüyor. Eren bu sezon Galatasaray formasıyla 11 maçta 6 gole imza attı.