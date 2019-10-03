Ensonhaber.com'a dön

Basel, Türkiye haritasında hata yaptı

Trabzonspor'un Avrupa Ligi'ndeki rakibi Basel, maça özel bir video hazırladı. Videoda gösterilen Türkiye haritasında Marmara Bölgesi'nin olmaması dikkat çekti.

| Haber Merkezi
Basel, Türkiye haritasında hata yaptı
Yorum Yap

UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Trabzonspor, bu akşam sahasında İsviçre ekibi Basel'i konuk edecek.

Basel, sosyal medya hesabında Trabzon'a gelişlerini anlatan bir video yayınladı. Ancak video gösterilen Türkiye haritası yanlıştı.

Basel, Türkiye haritasında hata yaptı VİDEO

MARMARA'NIN BİR KISMI YOK

Paylaşılan videonun hemen başında gösterilen Türkiye haritasında Marmara Bölgesi'nin bir kısmı yoktu.

Basel'in paylaştığı haritada Edirne, Tekirdağ, Çanakkale ve İstanbul'un bir kısmının olmaması büyük tepki çekti.

Sosyal medyada başta Trabzonlu olmak üzere Türk futbolseverler yapılan bu yanlışa oldukça kızdı.

YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM