1 Ronaldo, formunun sırlarını açıkladı Futbol dünyasının en fit isimlerinden biri olan Ronaldo, formunu nasıl koruduğunu İspanyol basınına anlattı.

2 Basel, Türkiye haritasında hata yaptı Trabzonspor'un Avrupa Ligi'ndeki rakibi Basel, maça özel bir video hazırladı. Videoda gösterilen Türkiye haritasında Marmara Bölgesi'nin olmaması dikkat çekti.

3 Sadık Çiftpınar devre arası gönderilecek Fenerbahçe'ye geçtiğimiz sezonun devre arasında Yeni Malatyaspor'dan transfer olan Sadık Çiftpınar, kendisine takım arıyor.

4 Yusuf Yazıcı beklentileri karşılayamadı Lille'de şu ana kadar 8 maçta forma giyen Yusuf Yazıcı, henüz gol veya asist üretemedi.

5 Demirkol, G.Saray'ın gruptan çıkma şansını değerlendirdi Mehmet Demirkol, Galatasaray'ın Real Madrid ve Brugge maçlarından 3'er puan alması durumunda gruptan 2. olarak çıkabileceğini söyledi.

6 Fenerbahçe'nin Türkiye Kupası'ndaki rakibi Fenerbahçe'nin Ziraat Türkiye Kupası 4. turundaki rakibi Tarsus İdman Yurdu oldu.

7 İstiklal Marşı'nı okuyan Kruse, Fair Play Ödülü'ne aday Galatasaray derbisinde İstiklal Marşı'nı okuyan Fenerbahçe'nin Alman futbolcusu Max Kruse, davranış dalında 2019 Dünya ve Türkiye Fair Play ödüllerine aday gösterildi.

8 Altay'ın tenis toplarıyla yaptığı antrenman - İZLE Fenerbahçe'nin genç file bekçisi Altay Bayındır, çalışmalarına devam ediyor. Yetenekli kaleci, tenis topları ve ışıklı tabela ile yaptığı antrenmanın videosunu sosyal medya hesabından paylaştı.

9 Fikret Orman basın toplantısında Görevi bırakacağını açıklamasının ardından telefonlarını kapatan ve ortalarda görünmeyen Fikret Orman, Abdullah Avcı'nın basın toplantısını takip etti.