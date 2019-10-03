UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Trabzonspor, bu akşam sahasında İsviçre ekibi Basel'i konuk edecek.
Basel, sosyal medya hesabında Trabzon'a gelişlerini anlatan bir video yayınladı. Ancak video gösterilen Türkiye haritası yanlıştı.
Basel, Türkiye haritasında hata yaptı VİDEO
MARMARA'NIN BİR KISMI YOK
Paylaşılan videonun hemen başında gösterilen Türkiye haritasında Marmara Bölgesi'nin bir kısmı yoktu.
Basel'in paylaştığı haritada Edirne, Tekirdağ, Çanakkale ve İstanbul'un bir kısmının olmaması büyük tepki çekti.
Sosyal medyada başta Trabzonlu olmak üzere Türk futbolseverler yapılan bu yanlışa oldukça kızdı.