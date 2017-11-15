Başkan'dan Emenike'ye: Takım bul biletini ben alırım

Sarı-lacivertlilerin sezon başında Olympiakos'a sattığı Emmanuel Emenike, Yunanistan'da mutsuz.

LİGDE SIFIR ÇEKTİ

Düzenli forma giyemeyen Nijeryalı forvet, kupada zayıf rakiplere karşı 3 gol attı. 1 de Şampiyonlar Ligi ön elemesinde golü bulunuyor. Yunanistan Ligi'nde ise sıfır çekti.

UÇAK BİLETİNİ BEN ALIRIM

Sentra Goal'ün haberine göre Emenike, başkan Marinakis'le görüştü ve Fenerbahçe'ye dönmek istediğini söyledi. Türk dostlarını dinlemeyerek Emmanuel Emenike'ye yatırım yapan Marinakis'in tepkisi ise sert oldu: "Sen takım bul, uçak biletini ben alırım"