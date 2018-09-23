Başkanlar derbinin primlerini açıkladı

Süper Lig'de derbi heyecanı yaşanmayı başlandı. Hem Ali Koç hem de Fikret Orman oyuncularını ekstra motive etmek için oyunculara prim verecek.

Fenerbahçe başkanı olarak ilk kez derbi heyecanı yaşayacak olan Ali Koç, kötü gidişi sonlandırmak için futbolculara yükse prim dağıtacak.

Başkan Ali Koç’un Yönetim Kurulu ile ortak bir karar aldığı ve yarınki derbinin kazanılması halinde sarı-lacivetli futbolculara 50'şer bin dolar (300 bin TL) prim dağıtılacağı belirtildi. Koç, yöneticilerle yaptığı görüşmede, "Aslında derbiye her futbolcumuz zaten motive olarak çıkacaktır. Biz de onlara prim vaadinde bulunarak, yanlarında olduğunu gösterelim ve motivasyonlarını daha da üst düzeye çıkartalım. Beşiktaş maçı bizim için bir dönüm noktası olsun" ifadesini kullandığı ifade edildi.

FİKRET ORMAN 30 BİN TL VERECEK

Süper Lig'de puanını 10'a yükselten ve Kadıköy'e galibiyet parolasıyla çıkacak olan Beşiktaş, Fenerbahçe'nin karşısına moralli gidiyor. Avrupa Ligi'ne de iyi bir başlangıç yapan Beşiktaş, Kadıköy'e moralli çıkacak. Bununla birlikte Beşiktaşlı futbolculara Fikret Orman'dan müjdeli haber geldi.





Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'ın, dev mücadele öncesinde oyuncularına galibiyet halinde kişi başı 30 bin TL galibiyet primi sözü verdiği bildirildi.