Başkanlar derbiyi yan yana izleyecek

Sarı-lacivertli yönetim ezeli rakibini Kadıköy'de en iyi şekilde ağırlamak için hazırlığını yapıyor. Ligin ilk yarısında Galatasaray, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve yönetimine yemek davetinde bulunmuş ancak stada taraftarlarla birlikte gelen yönetim, yemeğe zaman kalmadığı için yemek yerine çay ve kahve sohbetinde rakip yönetimle sıcak bir diyalog gerçekleştirmişti.

Galatasaray yönetimi henüz kendilerine bir davet ulaşmadığını ancak ulaştığı zaman icabet edeceklerini söylediler. Bu arada sarı-kırmızılıların stattan sorumlu yöneticisi Mahmut Recevik, Aslantepe'den Kadıköy'e gidecek 2140 taraftarı taşıyacak otobüslere kafile başkanlığı yapacak ve protokol yerine deplasman tribününde oturacak.

CEZASI BİTECEK CENGİZ PROTOKOLDE

PFDK'dan aldığı cezası bugün bitecek olan Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, 14 Nisan'da oynanacak derbi maçla protokol tribününe dönebilecek. Cengiz, maçı ilk yarıdaki derbide olduğu gibi F.Bahçe Başkanı Ali Koç'la yan yana izleyecek.