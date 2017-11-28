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Başkanlar şampiyonluğa inanıyor

Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş kulüplerinin başkanları sık sık şampiyon olacaklarını ifade ediyor.

Başkanlar şampiyonluğa inanıyor
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Süper Lig'de son derece çekişmeli bir sezon yaşanırken, 3 büyük kulübün başkanı da takımlarının şampiyon olacağını belirtiyor. Başkanlar camialarını motive ederken aynı zamanda da rakiplerine gözdağı veriyor.

FİKRET ORMAN: TAKIMA KEFİLİM, ŞAMPİYON OLACAĞIZ

Son iki yılın şampiyonu olan Beşiktaş'ta Başkan Fikret Orman, "Ben bu takıma kefilim. Ben de sonuna kadar kredileri var. 2 beraberlike yarıştan kopmayacağımıza göre panik yok. Bu takım her türlü sonuca göre şampiyon olacaktır" dedi.

AA

AZİZ YILDIRIM: 2011'DEKİ GİBİ SERİ YAKALAYIP ŞAMPİYON OLACAĞIZ

Dün bir katıldığı törende konuşan Aziz Yıldırım da 2010-2011 yılındaki çıkışlarını hatırlatarak, "2011 yılında Sivasspor ve Antalyaspor maçlarının ardından galibiyet serisi yakalayıp şampiyon olmuştuk. Bu sezon da aynı performansı tekrarlarız." ifadelerini kullandı.

AA

DURSUN ÖZBEK: TUDOR'LA ŞAMPİYON OLACAĞIZ

Lider olduklarını hatırlat Dursun Özbek ise, "Galatasaray, teknik ekibiyle şampiyonluğa koşuyor. Tudor'u göndermemiz söz konusu değil. Şampiyon olacağız" şeklinde konuştu.

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