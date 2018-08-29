Başkanlık Ali Koç'u yordu

20 yıllık Aziz Yıldırım dönemini bitirerek Fenerbahçe'ye başkan olan Ali Koç, 3 Haziran'da oturduğu koltukta şimdiden oldukça zorlu bir süreç geçirdi.

YORGUN VE BİTKİN HALİ OBJEKTİFLERE YANSINI

Sarı-lacivertli ekibin başına geçtikten sonra önce mali yapıyla ilgilenen ve futbolculara olan borçları ödeyen Koç, Comolli ve Cocu'nun gelişiyle de transfere yoğun mesai harcadı.

Şampiyonlar Ligi ön elemesinde Benfica'ya elenen sarı-lacivertliler, lige de 3 maçta 2 yenilgiyle başladı. 5 karşılaşmada sadece Bursaspor'u yenebilen Fenerbahçe'de, Ali Koç'u şimdiye kadar alınan kötü sonuçlar da oldukça üzdü.

Transfer döneminin bitimine 2 gün kala takviye yapmak için büyük çaba harcanırken, Ali Koç da Comolli ile birlikte gece gündüz çalışmaya devam ediyor.

Aziz Yıldırım'dan aldığı başkanlıkta tüm sarı-lacivertli taraftarın büyük beklenti içinde olduğu Koç, bu durumun da psikolojik baskısını yaşıyor.

Bugün Reyes ve Frey için düzenlenen imza töreninde kameraların karşısında olmayan ve kenardan töreni takip eden Ali Koç'un, yorgun hali objektiflerden kaçmadı.