Başkent derbisinde Osmanlıspor zaferi

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Ampute millilerimiz kendi maçlarını anlattı

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Erdoğan Beştepe'de Infantino'yu kabul etti

1 Fenerbahçe evinde Khimki'yi de devirdi THY Avrupa Ligi 9. hafta maçında Khimki Moskova'yı 71 - 64 yenen Fenerbahçe, 6. galibiyetini aldı.

2 Cumhurbaşkanı'nın önerisi Denizli'yi gururlandırdı Efsane teknik direktörlerden Denizli, Altay'ın yeni stadı için Cumhurbaşkanı'nın kendi adını önermesini gurur verici olarak değerlendirdi.

3 12 Dev Adam galibiyetle başladı A Milli Erkek Basketbol Takımı Avrupa Elemeleri B Grubu'nda oynadığı ilk maçta galibiyet aldı.

4 Messi Altın Ayakkabılarını 4'ledi Arjantinli yıldız Lionel Messi, kariyerinde 4. Altın Ayakkabı ödülünün sahibi oldu.

5 Erdoğan Beştepe'de Infantino'yu kabul etti Türkiye'nin modern statlara sahip olduğunu söyleyen Infantino, "Euro 2024'ü en rahat bir şekilde düzenleyebileceğinize eminim" dedi.

6 Derbi öncesi sınırda olan futbolcular Ligin 14. haftasında oynanacak olan Beşiktaş-G.Saray derbisi öncesi Kartal'da Babel, Cimbom'da ise Maicon ve Ndiaye sınırda bulunuyor.

7 RTÜK'ten Beyaz Futbol programına ceza RTÜK, Rasim Ozan'ın Boşnaklara karşı çirkin ifadeler kullanması sebebiyle, Beyaz Futbol programını 5 hafta durdurma kararı aldı.

8 Genç futbolculardan taklalı frikik organizasyonu - İZLE Alman Union Berlin Kulübü U16 takımı, frikik organizasyonundan attığı güzel gol sosyal medyada büyük ilgi gördü.

9 Lucas Lima Fenerbahçe'yi istiyor Fenerbahçe, Santos forması giyen Lucas Lima'yı transfer etmek için çalışmalarını hızlandırdı.