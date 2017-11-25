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Başkent derbisinde Osmanlıspor zaferi

Süper Lig'in dibinde yer alan iki başkent ekibinin karşılaşmasında Osmanlıspor, Gençlerbirliği'nin 2-0 devirdi.

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Serdar Gürler'in iki golüyle Gençlerbirliği'ni yenen Osmanlıspor, 11 puana yükselirken; Gençlerbirliği ise 8 puanda son sırada kaldı.

İKİ YARIDA BİRER GOL

39. dakikada Umar'ın defansın arkasına attığı topla ceza alanı içinde buluşan Serdar Gürler, kaleci Hopf'u geçtikten sonra meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-0.

Karşılaşmanın ilk yarısı Osmanlıspor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi. 

79. dakikada gelişen Osmanlıspor atağında Tugay Kacar'ın ceza alanı dışında attığı sert şutta, kaleci Hopf'tan seken topu Serdar Gürler tamamlayarak takımını 2-0 öne geçirdi.

Osmanlıspor müsabakayı 2-0 kazandı.

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